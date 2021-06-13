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Giriş Tarihi: 13.6.2021 16:51

Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi

DHA
Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi

'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler, güneşli ve sıcak havayı Konyaaltı Sahili'nde denize girerek değerlendirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar ile pazar günleri uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle turizm kenti 'da sessizlik hakim oldu. Kentin ana arterlerinde ve kavşaklarında görev yapan polis ekipleri, dışarda olanların izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamadan muaf olan turistler ise güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek Konyaaltı Sahili'nde denizin tadını çıkarttı. Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı kentte sahile gelen bazı turistler kumların üzerinde güneşlenirken, bazıları ise rüzgara aldırış etmeden denize girdi. Nem oranının yüzde 80'e kadar ulaşması nedeniyle kentin siluetini oluşturan falezler, nem bulutu arasında kayboldu.

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Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi
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