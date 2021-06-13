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Giriş Tarihi: 13.6.2021 18:17

Kısıtlamayı delip gölete girdi boğularak can verdi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kısıtlamayı delip gölete girdi boğularak can verdi

’de sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Pazar günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte ’na pikniğe giden uyruklu dört kişiden biri girdiği gölette boğularak can verdi.

Olay 'un ilçesinde bulunan 'nda sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde meydana geldi. İddiaya göre uyruklu 4 arkadaş, Aydos Ormanı'na pikniğe gitti.

Sıcak havadan bunalan gruptan iki arkadaş orman alanı içerisinde bulunan gölete girdi. Kısa bir süre sonra 25 yaşındaki Ahmad bir anda çırpınmaya başlayarak yardım çığlığı attı ve suya gömüldü. Ahmad'ın boğulduğunu fark eden 3 arkadaş durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri, gölette boğulan Ahmad'ı bulmak için arama çalışmaları başlattı. Ekipler, kısa süre içerisinde Ahmad'ı bularak kıyıya çıkardı. Boğulan genci hayata döndürmek için müdahalelerde bulunan sağlık çalışanlarının çabaları ise sonuç vermedi. Yaşamını yitiren Ahmad'ın cansız bedeni morga kaldırılırken arkadaşları işe gözyaşlarına boğuldu. Afganlı gencin yanında bulunan arkadaşları, "İki arkadaş girmişlerdi. Bir bağırdı sonra kayboldu" dedi.

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Kısıtlamayı delip gölete girdi boğularak can verdi
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