KKTC'de son 24 saatte 17 yeni vaka tespit edildi

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 534 olduğunu duyurarak, 14'ü yerel olmak üzere toplam 17 yeni vakanın tespit edildiğini ve 33 kişinin ise taburcu edildiğini aktardı.

VAKALAR GÖZETİM ALTINDA

Bakan Üstel, vakalardan 2'sinin havayolu ile ülkeye geldiğini, 1'inin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu kaydetti.

TOPLAM VAKA SAYISI 7 BİN 560'A ULAŞTI

KKTC'de toplam vaka sayısı 7 bin 560'a ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 34 kişi hayatını kaybetti. Bakan Üstel, vakalardan 1'inin başkent Lefkoşa, 11'inin Girne, 2'sinin Lefke Bölgesi'nden olduğunu bildirdi.