Konya iki ayrı trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Konya'da meydana gelen 2 ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
İlk kaza saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Beyhekim Caddesi kavşağında meydana geldi. Kenan Alpcan (45) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ağır yaralanan sürücü Alpcan, sağlık ekiplerin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İkinci kaza ise sabah saatlerinde Tuzlukçu ilçesinde meydana geldi. Arif Yıldırımer (49) idaresindeki taksi, Akşehir-Yunak karayolu üzeri Koraşı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi Kazada sürücü Yıldırımer olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Arif Yıldırımer