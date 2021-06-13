Koronavirüs kahramanları stres attı

Düzce
'de, koronavirüs
sürecinde salgının seyrinin değişmesinde büyük etkeni olan sağlık çalışanları, kendileri için hazırlanan özel bir etkinlikte stres attı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 162 sağlık çalışanı, Cumayeri
'nde düzenlenen rafting etkinliğinde doyasıya eğlendi. Normalleşmenin başlaması ile birlikte düzenlenen etkinliğe sağlık çalışanları yoğun bir katılım sağladı. Rafting yaparak adrenalin yaşayan sağlık çalışanları, zorlu pandemi sürecinin ardından, rafting etkinliği ile streslerini attıklarını söylediler. Sağlık çalışanlarının stres atması için etkinliği düzenleyen Düzce Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, sağlık çalışanlarının mutlu olmasını sağladıkları için mutlu olduğunu ifade etti.