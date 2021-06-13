Kritik imama 22,5 yıl hapis talebi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı'nın kritik operasyonuyla Ankara'da gaygubet evinde saklanan hepsi meslekten ihraç edilmiş KOSGEB başmüfettişi, iki emniyet müdürü, binbaşı ve öğretmen Yunanistan'a kaçmak için öncü-artçı olarak otomobillerle seyrederken yakalanmıştı. Zanlılar arasında gaygubet evinde saklanan eski Emniyet Müdürü Hasan Durmuşoğlu'nun Hrant Dink cinayetinde Trabzon'da istihbarattan sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı ve güncel mahrem yapılanmadan sorumlu KOSGEB başmüfettişlerinden eniştesi Yasin Temur ve eşi olduğu ortaya çıkmıştı.

ÖRGÜTÜ HAREKETE GEÇİREN KONUMUNDA

Gaybubet evlerinde kalan, tutuklu bulunan ve yurtdışına kaçan örgüt mensuplarının eş ve çocuklarına maddi yardımların organizasyonunu yapan ve gaybubet evlerinin kira işlerini de takip ederek, hakkında yakalama kararı bulunması nedeniyle ve güncel örgütsel faaliyetlerine devam edebilmek amacıyla kayıtlı olmayan adreste bulunan gaybubet evinde saklandığı tespit edilen Yasin Temur ifadesinde gaybubet evi diye bir şey duymadığını iddia etti. Hakkındaki örgütsel suçlamaları reddederek örgütle bir bağının olmadığını ileri süren Temur hakkında, 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanarak dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Temur'un örgütsel faaliyetlerin organizasyon ve icrasında, geniş bir alanda iş bölümü yapabilme yetkisinin bulunduğu, faaliyetleri engelleyen veya durduran olarak rol oynayabilme ve bu faaliyetleri denetleyebilme yetkisi olduğu bu kapsamda örgüt içerisinde 'harekete geçiren' konumunda olduğu belirtildi.

BAKANLIKLARDAN SORUMLU MAHREM İMAMMIŞ

Yasin Temur'un, EPDK, Enerji Bakanlığı, Sanayi ve Bilim Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile KOSGEB'den sorumlu mahrem imam olduğu, örgüte ait haberleşme programlarında güncel anlamda da örgütsel faaliyetlerine devam ettiği ve örgütsel görevlerinin bulunduğu, görevlerini aldığı talimatlarla yerine getirdiği tespit edildi. Temur'un, hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen uzun süredir gaybubet evlerinde saklanarak mahrem yapı yapısı içerisinde yer alarak örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, dijital materyalleri içerisinde hala örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait kitapların bulunduğu belirlendi.

'ŞİFRE RİNGO RİNGO ŞİŞELER'

Yürütülen soruşturma kapsamında, Yunus kod adını kullanan mahrem imam Yasin Temur'un, yazışmalarında bazı şahısların örgütsel anlamda bağlılık gösterdikleri belirlendi. Temur'un incelenen dijital dokümanlarında, Kosst adlı şahsın kendisine "abi sa nasılsınız, yavrularınız eşiniz anne babanız eşinizin anne babası iyidirler inşallah. Bir emriniz isteğiniz yapabileceğim bir şey var mı abi, evin taşınması konusunu nasıl planlıyorsunuz. Taşıma yapan KHK'lı insanlar varmış bir abimiz ve benim görüştüğüm ablalar bahsetmişlerdi. Paraya ihtiyacınız var mı, emekli ikramiyesini dolara çevirdim duruyor" dediği ortaya çıktı. Kosst'un Temur'a gönderdiği bir başka mesajda ise "her gün bir sa deseniz kâfi abi, merak ediyorum. Abi parolamız 'şişeler', cevabı da Ringo Ringo ringo" ifadelerine ilişkin Temur' a büyük bir bağlılık içerisinde olduğunun anlaşıldığı ve maddi manevi destek olmak için girişimlerde bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.