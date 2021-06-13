Kurum: Çocuklarımız için durup dinlenmeden devam

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Marmara Denizi
'nden 4 günde toplam 1197 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi. Kurum, Twitter'dan yayımladığı bir dizi mesajda "Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464.1 metreküp müsilajla birlikte toplamda bin 197.2 metreküp müsilajı temizledik. İstanbul
218.7 metreküp, Kocaeli
95.5 metreküp, Bursa
88 metreküp, Tekirdağ
44 metreküp, Balıkesir
182 metreküp, Çanakkale
146 metreküp ve Yalova
'da 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik. İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 77 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.