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Giriş Tarihi: 13.6.2021

Kurum: Çocuklarımız için durup dinlenmeden devam

ANKARA
Kurum: Çocuklarımız için durup dinlenmeden devam
Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'nden 4 günde toplam 1197 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi. Kurum, Twitter'dan yayımladığı bir dizi mesajda "Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464.1 metreküp müsilajla birlikte toplamda bin 197.2 metreküp müsilajı temizledik. 218.7 metreküp, 95.5 metreküp, 88 metreküp, 44 metreküp, 182 metreküp, 146 metreküp ve 'da 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik. İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 77 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kurum: Çocuklarımız için durup dinlenmeden devam
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