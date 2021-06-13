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Giriş Tarihi: 13.6.2021 22:01

'de kanlı bitti! Can pazarı yaşandı

İHA
Mardin'de arazi kavgası kanlı bitti! Can pazarı yaşandı

'in Artuklı ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

'deki korkunç olay, ilçesine bağlı Elmabahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aile arasında arazi nedeniyle tartışma çıktı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ş.T. hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Mardin'de arazi kavgası kanlı bitti! Can pazarı yaşandı
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