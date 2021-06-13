Mardin'de arazi kavgası kanlı bitti! Can pazarı yaşandı

Mardin'deki korkunç olay, Artuklu ilçesine bağlı Elmabahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aile arasında arazi nedeniyle tartışma çıktı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ş.T. hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.