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Giriş Tarihi: 13.6.2021 09:53 Son Güncelleme: 13.6.2021 10:26

'de iki öğretmenin feci sonu! Ölüm böyle gelmiş!

İHA
Mardin'de iki öğretmenin feci sonu! Ölüm böyle gelmiş!

’in ilçesinde, çok acı bir olay yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğretmene araba çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ikili, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Dehşete düşüren kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı...

Olay, dün gece saatlerinde ilçe merkezi Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan (27) ve 'a (28) yolda hızla ilerleyen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada | Video

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız ve Basın, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz öğretmenler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldız ve Suzan'ın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre, yaya şeridinden ilerleyen 2 öğretmenin önünden önce 2 motosikletli geçiyor. Bir süre bekleyen öğretmenlere daha sonra, refüje yaklaştıkları sırada hızla ilerleyen hafif ticari aracın çarptığı görülüyor.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Mardin'de iki öğretmenin feci sonu! Ölüm böyle gelmiş!
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