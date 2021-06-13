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Giriş Tarihi: 13.6.2021 12:03

Merdiven kavgası can aldı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Merdiven kavgası can aldı

Sarıyer'de iki aile arasındaki merdiven kavgası can aldı. Kayınpederinin verdiği evi tadilat ettiren Fatih I'nın yaptırdığı merdiven faciaya neden oldu. Yaptırdığı merdivenden dolayı iki aile arasında çıkan kavga büyüyünce, Fatih I, eşinin kuzeni Selçuk Karaman'ı bıçakla öldürdü. Cinayeti işleyen öfkeli genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de meydana geldi. 34 yaşındaki Fatih I, iki yıldır Nuray I. ile evliydi. Genç kadının babası, çiftin oturması için Sarıyer'deki kendisine ait bulunan evi kendilerine tahsis etmişti. Genç çift evlerinde tadilata başlarken bitişiklerindeki evde de Nuray I.'nın kuzeni Selçuk Karaman tadilat yapmaya başladı.

MERDİVENİ TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

İki tarafın da yaptığı tadilat sırasında evlerinin önünden geçen merdivenin kullanımından dolayı iki aile arasında tartışma yaşandı. Çünkü Nuray I.'nın babası, kardeşi Cemal Karaman'ın merdiveni kullanmasını istemiyordu. Merdiveni kullanamayan aile ise duruma sinirlenip çiftin oturduğu evin camını kırdı. Aileler arasında çıkan tartışma alevlenmeye başlayınca bu kez Selçuk Karaman iddiaya göre Fatih I.'nın eşine yönelik, ağır hakaret içeren sözler sarf etmeye başladı.


Katil zanlısı Fatih I.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Aradan geçen bir süre sonra Selçuk Karaman ve yanında bulunan kişiler genç çiftin ikamet ettiği evin kapısına vurarak Fatih I.'nın dışarı çıkmasını istedi. Kuzeninin kavga edeceğini anlayan genç kadın eşinin dışarı çıkmamasını istese de Fatih I, eline bıçak alarak kapıyı açtı. Taraflar arasında bir süre sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Fatih I, elindeki bıçağı Selçuk Karaman'a 3 kez sallayarak çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle yere yığılan Karaman, olay yerinden arkadaşları aracılığıyla tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı.

MERDİVEN KAVGASI CAN ALDI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kan kaybeden Selçuk Karaman hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatih I, ise ifadesinde Karaman tarafından defalarca kez kışkırtıldığını amacının öldürmek olmadığını iki aile arasında çıkan merdiven kavgasının büyümesinden dolayı olduğunu ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli Fatih I, ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Genç adam burada verdiği ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili tarafından soruşturma başlatıldı.

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Merdiven kavgası can aldı
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