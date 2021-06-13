Müsilajın yoğunluk haritası çıkarıldı ‘100 kilometrelik bir alanı kapsadı’

Gebze Teknik Üniversitesi
(GTÜ) optik ve termal uydu görüntüleri kullanarak müsilajın yoğunluk ve zamansal değişim haritalarını çıkardı. GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu "14 Mayıs'ta çalıştığımız bölge, yaklaşık 50 km'lik bir alanı kapsıyordu. Her 5 günde bir bunun çok ciddi şekilde çoğalmaya başladığını gördük. Şu anda 100 km'lik bir alana yayıldı. Nerelerde ne kadar olduğunun bilgisi elimizde var. Sadece optik değil, termal görüntülerle de çalıştık. Müsilajın kalın bir tabaka oluşturduğu yerlerde ısınma nedeniyle daha çok çoğaldığını gördük" diye konuştu.