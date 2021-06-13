Narkotik köpekler iş başında

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda bir araç Van'ın Edremit ilçesinde yakalandı.

Araçta narkotik dedektör köpeği Rexo ile yapılan aramada tavan kısmına zulalanmış halde 455 paket halinde 256 kilo 30 gram eroin yakalanırken N.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerince İpekyolu ilçesinde durdurulan araçta hassas burun Magnum'un yaptığı aramada ise, 99 paket halinde 50 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli R.Y. gözaltına alındı.