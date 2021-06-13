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Giriş Tarihi: 13.6.2021 12:46 Son Güncelleme: 13.6.2021 13:08

Narkotik köpekler iş başında

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Narkotik köpekler iş başında

Türk polisi uyuşturucu ile mücadaleye aralıksız devam ediyor. ilinde durdurulan iki araçta dedektör köpekleri Magnum ile Rexo’un yaptığı aramada 554 adet paket halinde 306 kilo 845 gram eroinin yakalanması sağlanırken 2 kişi de gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda bir araç Van'ın ilçesinde yakalandı.

Araçta narkotik dedektör köpeği Rexo ile yapılan aramada tavan kısmına zulalanmış halde 455 paket halinde 256 kilo 30 gram eroin yakalanırken N.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerince ilçesinde durdurulan araçta hassas burun Magnum'un yaptığı aramada ise, 99 paket halinde 50 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli R.Y. gözaltına alındı.

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Narkotik köpekler iş başında
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