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Giriş Tarihi: 13.6.2021 11:17

(OED) cihazı nedir? OED ne zaman ve nasıl kullanılır?

Otomatik Eksternal Defibrilatör OED cihazı nedir? OED ne zaman ve nasıl kullanılır?

Geçtiğimiz gün oynanan Danimarka Finlandiya maçında korku dolu anlar yaşandı. Danimarkalı yıldız futbolcu ’in bir anda yere yığılmasının ardından başta sahadaki arkadaşları olmak üzere milyonlar sağlık ekiplerinden gelecek haberi merakla bekledi. Saniyeler içerisinde Eriksen’e müdahale eden sağlık ekiplerinin tedavide OED cihazını kullandığı belirtildi. Böylelikle   OED cihazının önemi ön plana çıktı. OED cihazı nedir, ne zaman ve nasıl kullanılır?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü karşılaşmasında Danimarkalı , taç çizgisinin yakınlarında bir anda yere yığıldı. Danimarka'nın yıldız oyuncunun müdahalesi için sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sahaya girdi. Christian Eriksen'e uzun süre kalp masajı yapan sağlık ekipleri aynı zamanda OED cihazının yardımıyla da tedaviyi gerçekleşti.

OED CİHAZI NEDİR?

Cihazın açılımı olarak biliniyor. Hayati ritim bozukluğu olan ventriküler fibrilasyonu otomatik olarak tanıyıp elektroşok vererek kalbi hayata döndürme görevini gerçekleştiriyor.

Stadyumlar ve havalimanlarında OED cihazlarının bulunduğu biliniyor.

OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR KULLANIMI

Öncelikle hastane dışında avm, havalanı gibi yerlerde kalp durması vakalarında temel yaşam desteği basamakları olağan şekilde uygulanır. OED'ler kalp durması vakalarında sağlık personeli ya da sağlık personeli dışındaki kurtarıcıların da kullanabileceği defibrilasyon için kılavuzluk eden hassas ve güvenilir defibrilatörlerdir.

Halktan eğitim almış kişiler tarafından kalp durması vakalarında kalp masajı ve defibrilatör uygulamasının sağ kalım oranlarını artırdığı gözlemlenmiştir.

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Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı nedir? OED ne zaman ve nasıl kullanılır?
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