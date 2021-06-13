Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı nedir? OED ne zaman ve nasıl kullanılır?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü karşılaşmasında Danimarkalı Christian Eriksen, taç çizgisinin yakınlarında bir anda yere yığıldı. Danimarka'nın yıldız oyuncunun müdahalesi için sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sahaya girdi. Christian Eriksen'e uzun süre kalp masajı yapan sağlık ekipleri aynı zamanda OED cihazının yardımıyla da tedaviyi gerçekleşti.

OED CİHAZI NEDİR?

Cihazın açılımı Otomatik Eksternal Defibrilatör olarak biliniyor. Hayati ritim bozukluğu olan ventriküler fibrilasyonu otomatik olarak tanıyıp elektroşok vererek kalbi hayata döndürme görevini gerçekleştiriyor.

Stadyumlar ve havalimanlarında OED cihazlarının bulunduğu biliniyor.

OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR KULLANIMI

Öncelikle hastane dışında avm, havalanı gibi yerlerde kalp durması vakalarında temel yaşam desteği basamakları olağan şekilde uygulanır. OED'ler kalp durması vakalarında sağlık personeli ya da sağlık personeli dışındaki kurtarıcıların da kullanabileceği defibrilasyon için kılavuzluk eden hassas ve güvenilir defibrilatörlerdir.

Halktan eğitim almış kişiler tarafından kalp durması vakalarında kalp masajı ve defibrilatör uygulamasının sağ kalım oranlarını artırdığı gözlemlenmiştir.