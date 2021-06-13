Projeler temel atmama töreni ile iptal ediliyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, açıklamalarında şunlara değindi:

*AK Parti döneminde yapımına başlanıp 2020'de tamamlanması planlanan biyolojik atık su arıtma tesisleri dahil, pek çok arıtma tesisinin yapımı hala tamamlanamadı. Bu işlerin ihmallerinin sonuçlarını İstanbul'un kıyılarında, derelerinde görüyorsunuz.

*1994'te İstanbul'da 2 tane atık su arıtma tesisi vardı; 25 yılda 87'ye yükselttik. 4 tane içme suyu arıtma tesisi vardı; 21'e yükselttik. 25 yılda yaptığımız hizmetlerle atık su arıtma oranını yüzde 9'dan yüzde 99'a ulaştırdık.

*1994'te İstanbul'da biyolojik atık su arıtma tesisi yoktu. Biz yaptığımız ileri biyolojik atık su arıtma tesisleriyle bu oranı yüzde 45'e çıkardık. Silahtarağa dahil pek çok yeni projemizle bu oranın 2023'te yüzde 90'a ulaşmasını hedefledik.

*2018 bütçesinde yatırımlar için ayrılan pay 4 milyar 066 milyon TL iken 2020'de 2 milyar 628 milyon TL'ye geriledi. yüzde 35'i aşkın düşüş var. Projeler "temel atmama" törenleriyle iptal ediliyor, yatırımlar azalıyor. İSKİ'nin paraları nereye gidiyor?

*Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 'Marmara Denizi Eylem Planı' hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız'ın uhdesinde başlatılan çalışmalar kapsamında ilk 4 günde toplam bin 197 metreküp müsilaj temizlendi. 31 farklı bölgede çalışmalar devam ediyor.

*AK Parti döneminde belediyenin öz kaynaklarıyla yapılan metro hattı, CHP döneminde iptal edildi. Her işi borçlanarak yapacaksanız İBB'nin kaynakları nereye harcanıyor? Petrol ve doğalgaz kuyularını kapatan zihniyetle metroları kapatan zihniyet aynı.

*CHP'li İBB, 2 yılda tam 150 milyar TL kaynak tüketti. Peki, bugüne kadar ne üretti?

*İstanbulumuzu 2024'te yeniden AK Belediyecilik ile buluşturacağız. Bu inançla, biz şimdiden çalışmalarımıza başladık. Göreve geldiğimizde yapacağımız işlerin, geliştireceğimiz projelerin kritiğini, altyapısını da şimdiden hazırlamaya başladık.