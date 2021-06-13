Sabah balıkçı, öğlen turist rehberi

Bursa
'nın en önemli değerlerinden Uluabat Gölü
'nün ortasındaki Uluabat köyünde yaşayan kadınlar, sabahın erken saatlerinde kimi zaman tek başlarına kimi zaman ise eşleriyle, göle balık avlamaya çıkıyor. Bu nedenle belgesellere dahi konu olan balıkçı kadınlar, Uluabat Gölü'nün yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelmesiyle, kendilerine farklı bir ekmek kapısı daha oluşturdu. Her evin kapısı göle açılan köyün balıkçı kadınları, öğleden sonraları ise köylerine gelen ziyaretçileri gelin gibi süsledikleri tekneleriyle Uluabat Gölü'nde tura çıkarıyor.
Eşi 32 yıl önce kalp krizi geçirince, kayığın dümenine geçerek köydeki diğer kadınlara örnek olan 64 yaşındaki Hamide Pullu, "Sabah erkenden kalkıp göle açılıyoruz. Gölden nasibimizi aldıktan sonra karaya dönüp bu kez teknelerimizi süslüyoruz. Köyümüze gelen turistler gölde gezmek istiyorlar. Onlara hem kaptanlık hem de rehberlik yapıyoruz. Göl çevresinde kısa tur attıktan sonra turistleri arkeolojik kazı çalışması yapılan Kız Adası'na götürüyoruz. Ekmeğimizi böyle çıkarıyoruz. Kooperatifimiz bile var" dedi.