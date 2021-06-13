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Giriş Tarihi: 13.6.2021

Sağanak ve dolu hayatı felç etti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sağanak ve dolu hayatı felç etti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün için yaptığı uyarının ardından beklenen yağmur ve dolu, , ve civarında etkili oldu. Şiddetli dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su baskını meydana geldi. Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent Alışveriş Merkezi'nin açık otopark ve çöp konteynerlerinin tutulduğu kapalı alanı su bastı. Alışveriş merkezi görevlileri ellerine aldıkları kürek ve sopalarla tıkanan rögarları açmaya çalıştı. Avcılar'da da İSKİ'ye ait Ambarlı Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yanındaki şantiyeyi su bastı. İtfaiye ekipleri, bir işçiyi boğulmaktan son anda kurtardı.
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Sağanak ve dolu hayatı felç etti
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