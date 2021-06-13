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Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 13 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama
Giriş Tarihi: 13.6.2021 19:13

sonuçları açıklandı mı? ile sonuçları - MPİ sorgulama

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 13 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

(MPİ) ile ortaklığında her hafta Çarşamba ve Pazar günleri ile canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulan “” bugün bir kez daha belirlenecek. üzerinde dijital ortamda veya MPİ bayilerine giderek kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı.

Her hafta 2 gün - ortak canlı yayında şanslı numaraları belirlenen bugün (13 Haziran 2021 Pazar) şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü canlı çekiliş için üzerinden oyunu oynayanlar kazandıran numaralara erişmek ve biletleriyle büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (13 HAZİRAN)

Milli Piyango Online aracılığıyla sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 13 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama
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