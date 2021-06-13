Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 13 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

Her hafta 2 gün MP TV - Youtube ortak canlı yayında şanslı numaraları belirlenen MPİ Şans Topu Sonuçları bugün (13 Haziran 2021 Pazar) şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü canlı çekiliş için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayanlar kazandıran numaralara erişmek ve biletleriyle büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek MPİ 13 Haziran Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.
Milli Piyango Online aracılığıyla 13 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;