Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen Sayısal Loto sonuçları sorgulaması binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV - Youtube canlı yayınında kazandıran numaraları sorgulayanlar Sayısal Loto sonuçları sorgulaması nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Geçen haftaki çekilişte ikramiye devredince bu haftaki çekilişe ilgi arttı. Gelen son bilgiye göre Milli Piyango Online ile 12 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte 12 Haziran 2021 Milli Piyango Online MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (12 HAZİRAN)

Milli Piyango Online ile 12 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Çılgın Sayısal Loto'nun 12 Haziran Cumartesi akşamı gerçekleştirilen son çekilişinde kazandıran numaralar 5-13-15-37-52-78 ve 88 joker numarası olarak belirlendi.