Orkestra şefliği, bestecilik ve keman sanatçılığı ile ünlenen Selçuk Tekay'ın vefat ettiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Türk müzik sektöründe çok sayıda ünlü isimle çalışan Tekay'ın vefat haberinin ardından Selçuk Tekay kimdir, nereli, kaç yaşında ve ölüm nedeni nedir? soruları üzerinden araştırmalar yapılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.
Ünlü Keman sanatçısı Selçuk Tekay ile ilgili detaylar şöyle;
Keman sanatçısı ve besteci Selçuk Tekay'ın vefat haberinin ardından pek çok kişi sanatçının ölüm nedenini merak etmeye başladı. Ancak Tekay'ın ölüm sebebine ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor.
SELÇUK TEKAY KİMDİR?
1953 Kars / Kağızman doğumlu Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalarla çalışmıştır. 100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir.