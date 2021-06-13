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Giriş Tarihi: 14.6.2021 01:15 Son Güncelleme: 14.6.2021 01:15

Selçuk Tekay kimdir? Ünlü keman virtüözü ve orkestra şefi , kaç yaşında ve ölüm nedeni nedir?

Selçuk Tekay kimdir? Ünlü keman virtüözü ve orkestra şefi Selçuk Tekay nereli, kaç yaşında ve ölüm nedeni nedir?

Müzik sektöründe pek çok sanatçının orkestrasında şeflik yapan besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay’ın vefat haberi son dakika olarak duyuruldu. Ünlü sanatçı ’ın resmi instagram hesabı üzerinden duyurduğu son dakika gelişmesi sonrasında ünlü müzisyenle ilgili bilgiler merak edilerek Selçuk Tekay kimdir, nereli, kaç yaşında ve ölüm nedeni nedir? şeklindeki sorularla araştırılmaya başlandı. Merak konusu olan Selçuk Tekay kimdir, nereli, kaç yaşında ve ölüm nedeni nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Orkestra şefliği, bestecilik ve keman sanatçılığı ile ünlenen Selçuk Tekay'ın vefat ettiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Türk müzik sektöründe çok sayıda ünlü isimle çalışan Tekay'ın vefat haberinin ardından Selçuk Tekay kimdir, nereli, kaç yaşında ve ölüm nedeni nedir? soruları üzerinden araştırmalar yapılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

SELÇUK TEKAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Ünlü Keman sanatçısı Selçuk Tekay ile ilgili detaylar şöyle;



SELÇUK TEKAY ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Keman sanatçısı ve besteci Selçuk Tekay'ın vefat haberinin ardından pek çok kişi sanatçının ölüm nedenini merak etmeye başladı. Ancak Tekay'ın ölüm sebebine ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor.



SELÇUK TEKAY KİMDİR?

1953 Kars / Kağızman doğumlu Selçuk Tekay, ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalarla çalışmıştır. 100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, , Zeki Müren, , Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir.



1991 yılında vurgun adlı bestesiyle 1992'de "beraber yürüdük biz bu yollarda" 1993 yılında da "yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü almıştır.

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Selçuk Tekay kimdir? Ünlü keman virtüözü ve orkestra şefi Selçuk Tekay nereli, kaç yaşında ve ölüm nedeni nedir?
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