Orkestra şefliği, bestecilik ve keman sanatçılığı ile ünlenen Selçuk Tekay'ın vefat ettiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Türk müzik sektöründe çok sayıda ünlü isimle çalışan Tekay'ın vefat haberinin ardından Selçuk Tekay kimdir, nereli, kaç yaşında ve ölüm nedeni nedir? soruları üzerinden araştırmalar yapılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

SELÇUK TEKAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Ünlü Keman sanatçısı Selçuk Tekay ile ilgili detaylar şöyle;