SON DAKİKA HABERİ: Bakan Kurum açıkladı! İşte Marmara Denizi'nde temizlenen müsilaj miktarı

Marmara Denizi ve kıyılarındaki çalışmalarımızı 1000 personel, 22 tekne ve çok sayıda karadan temizleme ekipmanıyla sürdürüyoruz. 7 ilde toplam 944 denetim gerçekleştirdik. Farklı noktalardan 259 numune aldık. Denetimlerimiz neticesinde 54 tesise 6,8 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerimiz ve aldığımız numuneleri çevre laboratuvarlarımızda incelemeye devam ediyoruz."