Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Bakan Kurum açıkladı! İşte Marmara Denizi'nde temizlenen müsilaj miktarı
Giriş Tarihi: 13.6.2021 21:09

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Kurum açıkladı! İşte 'nde temizlenen müsilaj miktarı

AA
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Kurum açıkladı! İşte Marmara Denizi'nde temizlenen müsilaj miktarı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, , , , , Bursa, , Tekirdağ'da 77 bölgede 5 gün boyunca yapılan çalışmalarla 1700 metreküp müsilaj temizlendiğini belirtti.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizimizde başlattığımız müsilaj temizleme seferberliğimizde hız kesmeden yol alıyor ve denizimizi temizleyecek çalışmaları hep birlikte hayata geçiriyoruz. Biz sahada çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, Marmara Denizimizdeki müsilajı temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda bugün yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, Cumhurbaşkanı 'ın talimatları ve imzasıyla Eylem Planı Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu hatırlattı.

Bakanlık ekiplerinin, valilikler ve belediyelerle birlikte 7/24 esasıyla çalıştıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

", , , , Bursa, , Tekirdağ'da 77 bölgede 5 gün boyunca yaptığımız çalışmalarla 1700 metreküp müsilaj temizledik. Toplanan müsilajlar Bakanlığımız tarafından izin verilmiş, özel geçirimsizliğe ve niteliğe sahip düzenli depolama alanlarına götürülerek bertaraf edildi.

Marmara Denizi ve kıyılarındaki çalışmalarımızı 1000 personel, 22 tekne ve çok sayıda karadan temizleme ekipmanıyla sürdürüyoruz. 7 ilde toplam 944 denetim gerçekleştirdik. Farklı noktalardan 259 numune aldık. Denetimlerimiz neticesinde 54 tesise 6,8 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerimiz ve aldığımız numuneleri çevre laboratuvarlarımızda incelemeye devam ediyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Kurum açıkladı! İşte Marmara Denizi'nde temizlenen müsilaj miktarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA