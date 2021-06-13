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Giriş Tarihi: 13.6.2021 20:15 Son Güncelleme: 13.6.2021 20:15

sonuçları açıklandı mı? ile -

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

sonuçları” her hafta 3 gün (Salı, Perşembe ve Pazar) - canlı yayında belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi sonucunda 29 Milyon TL’lik tutarının sahibi olmak isteyerek üzerinden ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar, ile büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek için açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile ve sayfası.

(MPİ) ile ortaklığında her hafta şanslı numaralarla belirlenen sonuçları bugün (13 Haziran 2021 Pazar) - canlı yayında, şans oyunu severler için duyurulacak. aracılığıyla bugün yapılacak olan için kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (13 HAZİRAN)

Milli Piyango Online ile 13 Haziran sonuçları ve şanslı numaralarla motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 13 Haziran Süper Loto sonuçları:



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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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