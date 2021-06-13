Tadilat tartışması cinayetle bitti

İstanbul Sarıyer
'de Fatih ve (34), Nuray I. çifti ile bitişik evde oturan Nuray I.'nın kuzeni Selçuk Karaman aynı dönemde tadilata başladı. Geçtiğimiz günlerde evlerinin önünden geçen merdivenin kullanımından dolayı iki aile arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre Selçuk Karaman ve yanında bulunan kişiler genç çiftin ikamet ettiği evin kapısına vurarak Fatih I.'nın dışarı çıkmasını istedi. Taraflar arasında çakan kavgada Fatih I., elindeki bıçakla Selçuk Karaman'ı yaraladı. Karaman müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Fatih I. tutuklandı.