Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tadilat tartışması cinayetle bitti
Giriş Tarihi: 13.6.2021

Tadilat tartışması cinayetle bitti

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
İstanbul 'de Fatih ve (34), Nuray I. çifti ile bitişik evde oturan Nuray I.'nın kuzeni Selçuk Karaman aynı dönemde tadilata başladı. Geçtiğimiz günlerde evlerinin önünden geçen merdivenin kullanımından dolayı iki aile arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre Selçuk Karaman ve yanında bulunan kişiler genç çiftin ikamet ettiği evin kapısına vurarak Fatih I.'nın dışarı çıkmasını istedi. Taraflar arasında çakan kavgada Fatih I., elindeki bıçakla Selçuk Karaman'ı yaraladı. Karaman müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Fatih I. tutuklandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tadilat tartışması cinayetle bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA