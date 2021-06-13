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Giriş Tarihi: 13.6.2021 11:01

Tarihi eser ve kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tarihi eser ve kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

'da polisin bazı ev ve iş yerlerine yaptığı operasyonlarda gümrük kaçağı akaryakıt, makaron, tütün, cep telefonu, sigara ve tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Polis baskınlarda, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, Helenistik döneme ait tarihi eser niteliğinde 239 sikke ve obje, metal arama dedektörü ve aparatları, gümrük kaçağı 2 bin 800 litre akaryakıt, 75 bin makaron, 50 kilogram nargile tütünü, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Kontrol noktalarında durdurulan yolcu otobüslerinde yapılan aramalarda ise 73 kaçak cep telefonu ile 2 bin 290 paket sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

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Tarihi eser ve kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı
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