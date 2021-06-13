Tazminat ödememek için fabrikayı devretti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Burç kasabasında faaliyet gösteren Mehmet Sarı'ya ait Burç Plastik Fabrikasında sigortasız olarak çalıştırılan 16 yaşındaki Mustafa Sablak 15 Mayıs 20215 günü gece vardiyasında kolunu makineye kaptırdı. Hastaneye kaldırılan çocuk işçinin sol eli bileğinden koptu ve uzun süre tedavi görmek zorunda kaldı.

Kolu koptuğu için hayatı zora giren, yaşam kalitesi düşen ve iş yapması imkansız hale gelen işçi Mustafa Sablak, mağduriyetinin giderilmesi için Gaziantep 2. İş Mahkemesinde avukatları aracılığıyla iş vereni Mehmet Sarı'ya dava açtı. 3 Eylül 2015'te başlayan dava yaklaşık 5 yıl sonra 6 Şubat 2020'de karara bağlandı. Bilirkişi raporlarını ve diğer delilleri inceleyen Gaziantep 2. İş Mahkemesi, kazanın meydana geldiği tarihte sigortasız çalıştırılan çocuk işçi Mustafa Sallak'a gerekli eğitimin verilmediğini, SGK'ya iş kazası bildiriminin yapılmadığını, iş sağlığı ve güvenliği sertifikasının olmadığını, iş güvenli talimatının bulunmadığını, işyerinde kişisel koruyucu ekipman bulundurulmadığını, işe giriş periyodik muayene formunun doldurulmadığını tespit etti.

Mahkeme yaptığı son değerlendirmede işveren Burç Plastik firmasının yüzde 90 kusurlu olduğuna, kazada bileği kopan Mustafa Sablak için 259 bin 758 lira maddi/manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Ancak Sablak'ın avukatları davayı kaybedeceğini anlayan Burç Plastik Fabrikasının sahibi işverenin tazminatı ödememek için firmayı kapattığını, mal varlığını dc yakınlarının üzerine aktardığını belirtiyor.

Bileği kopan ve sakat kalan işçinin protez yaptırarak hayatına devam edebilmesi için mahkemenin belirlediği tazminatı alması gerektiğine işaret eden avukatları Sarı'nın üzerinde herhangi bir mal varlığı olmadığı için tazminatı da alamadığını söyledi.