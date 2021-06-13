Tekirdağ'da korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki kaza, Süleymanpaşa-Hayrabolu karayolu Yörükler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.C. hakimiyetindeki Flash marka 59 DR 761 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti.

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Karşı şeride geçen araç, o sırada karşıdan gelen A.A. hakimiyetindeki 35 AUA 586 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpışarak trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, 59 DR 761 plakalı araçta yolcu olarak bulunup kazanın etkisiyle yaralanan H.C., R.C., Y.E. ve M.K.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.