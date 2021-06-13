Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tramvayı durdurup, kamplumbağanın yardımına koştu
Giriş Tarihi: 13.6.2021 12:47

Tramvayı durdurup, kamplumbağanın yardımına koştu

ABBAS ÇAKAR
Tramvayı durdurup, kamplumbağanın yardımına koştu

İlçesinde yaşanan ve kameralara takılan kalp ısıtan görüntülerde, tramvay rayları üzerinde bir kaplumpağının olduğunu fark eden Vatman, hemen tramvayı durdurdu ve kamplumbağayı alarak yol kenarında güvenli bölgeye bıraktı.

İlçesinde yaşanan ve tramvay hattındaki kameralara yansıyan bir vatmanın duyarlı davranışı ve hayvan sevgisi izleyenler tarafından oldukça beğenildi.

İzmit'te Yahyakaptan ve Kuruçeşme Mahallesi arasında sefer yapan tramvaylardan birinın kullanıcısı olan vatman, seyir halinde ilerlerken, rayların üzerinde bir kamplumpağa olduğunu fark etti. Hemen tramvayı durdurup inen vatman, küçük kaplumbağayı alarak yol kenarında bulunan güvenli bölgeye bıraktı. Hat üzerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından "Sevgi neydi, sevgi iyilikti. Sevgi dostluktu. Sevi emekti. İyi ki varsın vatmanımız." ifadeleri ile paylaşıldı.

Paylaşılan görüntüler vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tramvayı durdurup, kamplumbağanın yardımına koştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA