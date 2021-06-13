Tramvayı durdurup, kamplumbağanın yardımına koştu

Kocaeli izmit İlçesinde yaşanan ve tramvay hattındaki kameralara yansıyan bir vatmanın duyarlı davranışı ve hayvan sevgisi izleyenler tarafından oldukça beğenildi.

İzmit'te Yahyakaptan ve Kuruçeşme Mahallesi arasında sefer yapan tramvaylardan birinın kullanıcısı olan vatman, seyir halinde ilerlerken, rayların üzerinde bir kamplumpağa olduğunu fark etti. Hemen tramvayı durdurup inen vatman, küçük kaplumbağayı alarak yol kenarında bulunan güvenli bölgeye bıraktı. Hat üzerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından "Sevgi neydi, sevgi iyilikti. Sevgi dostluktu. Sevi emekti. İyi ki varsın vatmanımız." ifadeleri ile paylaşıldı.

Paylaşılan görüntüler vatandaşlardan büyük beğeni topladı.