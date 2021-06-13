TRT 4K Türksat frekans bilgileri 2021: TRT 4K nasıl ayarlanır? TRT 4K canlı izle!

Maçları daha iyi kalitede izlemek isteyenler, TRT 4K Türksat frekans bilgileri 2021 hakkında araştırma yapıyor. Kırmızı beyazlı Milli Takımımızın da gruplarda maçlara çıkacağı EURO 2020 için tüm hazırlıklar tamamlanıyor. Maçları evde canlı olarak takip etmek isteyenler, maçların yayın haklarına sahip olan TRT 1'in 4K frekans ayarları hakkında araştırma yapıyor. İşte TRT 4K nasıl ayarlanır sorusunun yanıtı. TRT 4K canlı izle!

TRT 4K NASIL İZLENİR?

TRT 4K, ülkemizin ilk ULTRA HD kanalı olmasının yanında EURO 2020 turnuvasına ev sahipliği yapacağı için araştırma konusu oldu. Öncelikle, 4K yayınların izlenebilmesi için bu teknolojiyi sağlayacak uydu alıcısı ve televizyon gerekmektedir. Maçları en gelişmiş görüntü kalitesiyle izlemek isteyenlerin, gerekli altyapıya sahip televizyonlarını TRT 4K frekans bilgilerine göre ayarlaması gerekir.

TRT 4K UYDU BİLGİLERİ

TRT 4K TV

TURKSAT 3A 10980 MHZ V (DIKEY) SR: 12500

TRT 4K FREKANSI

TRT 4K Ultra HD TV yayını, HEVC (H265) destekleyen, uydu alıcılı 4K Ultra HD televizyonlarda, 12123 MHz frekans, Yatay (Horizontal) polarizasyon, 15.000 Sembol Oranı, FEC:3/4 parametreleriyle izlenebiliyor.

Sembol Oranı: 15000

Frekans: 12123 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

Türksat 4A Batı

42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6

Türksat 3A Doğu

42ºE / Türkiye – Orta Asya 11.096 H 30000 5/6

Eutelsat 7A

7ºE / Türkiye – Avrupa 11.492 V 30000 3/4

Galaxy 19 (263°E) 11.960 V 22000 3/4

TRT 4K PLATFORM KANALLARI

Digitürk D-Smart Tivibu Teledünya Kablo TV

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