Turnedeki hırsızlar Kütahya’da yakalandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 2 evden toplamda 60 çeyrek altın, 6 ata altını, altın küpe ve yüzük çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin çalışması neticesinde çeşitli il ve ilçeleri gezerek 'hırsızlık turnesi' yapan şüpheliler yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünün takimatıyla kent genelinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli olduğu değerlendirilen bir aracı durdurarak 4 şüpheliyi yakalandı.

Hırsızlıktan çok sayıda kayıtları olduğu belirlenen A.Y.(29), S.K.(29), C.A.(25), İ.A.(15) isimli şüphelilerden İ.A'ın bir, C.A'ın ise 6 aranması olduğu tespit edildi.

Araçta yapılan aramada ise; 60 adet çeyrek altın, 6 adet altını, 2 adet altın küpe, 2 adet altın yüzük, 480 Türk lirası para, kapı açmada kullanılan 3 aparat ele geçirildiği ve sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.