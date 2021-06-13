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Giriş Tarihi: 13.6.2021

Ukraynalı modelin son sözleri ‘Lütfen’ olmuş

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ukraynalı modelin son sözleri ‘Lütfen’ olmuş
Ukraynalı fotomodel 'ın (33) 'de bir rezidansın balkonundan düşüp ölmesinin ardından tutuklanan köpek eğitmeni sevgili Burak Ercan'ın, genç kadının son anlarını videoya aldığı ortaya çıktı. Ukraynalı modelin korkuluklardan tutunurken sadece ellerinin görüldüğü 2 dakikalık videoda genç kadının, 'Burak, Burak' diye seslendiği, Burak Ercan'ın da İngilizce olarak "Come, come" (Gel, gel) yanıtı verdiği, son olarak da Anzelika Srabiants'ın 'Please, please' (Lütfen, lütfen) diye bağırdığının tespit edildiği belirtildi. Videoda kadının aşağı düşmesinin de görüldüğü öğrenildi. Savcılık görüntülere el koydu.
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Ukraynalı modelin son sözleri ‘Lütfen’ olmuş
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