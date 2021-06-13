Yerli aşı için gönüllülük çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Kovid
-19'a karşı geliştirilen yerli aşının son fazı olan Faz 3 insan çalışmaları için vatandaşlara gönüllü olma çağrısında bulundu. Koca, Twitter paylaşımında Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Erciyes Üniversitesi
iş birliğiyle geliştirilen ve son aşamaya gelen inaktif Kovid- 19 Türk aşısının Faz 3 insan çalışmasına "enabiz.gov.tr" adresinden gönüllü olunabileceği bilgisinin yer aldığı görseliyle "Yerli aşımız son aşamada. Faz 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım" mesajını paylaştı.