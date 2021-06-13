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Giriş Tarihi: 13.6.2021

Yerli aşı için gönüllülük çağrısı

ANKARA
Yerli aşı için gönüllülük çağrısı
Sağlık Bakanı , -19'a karşı geliştirilen yerli aşının son fazı olan Faz 3 insan çalışmaları için vatandaşlara gönüllü olma çağrısında bulundu. Koca, Twitter paylaşımında Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile iş birliğiyle geliştirilen ve son aşamaya gelen inaktif Kovid- 19 Türk aşısının Faz 3 insan çalışmasına "enabiz.gov.tr" adresinden gönüllü olunabileceği bilgisinin yer aldığı görseliyle "Yerli aşımız son aşamada. Faz 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım" mesajını paylaştı.
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Yerli aşı için gönüllülük çağrısı
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