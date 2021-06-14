Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 18 yıla hükümlüydü, devriyeye yakalandı
Giriş Tarihi: 14.6.2021 14:55

18 yıla hükümlüydü, devriyeye yakalandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
18 yıla hükümlüydü, devriyeye yakalandı

’te hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin şüphelenmesi üzerine yakalanarak cezaevine gönderildi.

'te devriye ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak GBT sorgusu yaptığı şahsın 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkınca cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik bilgilerini kontrol etti. Yapılan GBT kontrolünde şahsın bir davadan hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası olduğu ve arandığı belirlenince şahıs gözaltına alındı.

Hakkında yasal işlemleri tamamlanan hükümlü şahıs adli mercilere teslim edilerek cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
18 yıla hükümlüydü, devriyeye yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA