18 yıla hükümlüydü, devriyeye yakalandı

Gaziantep'te devriye ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak GBT sorgusu yaptığı şahsın 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkınca cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik bilgilerini kontrol etti. Yapılan GBT kontrolünde şahsın bir davadan hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası olduğu ve arandığı belirlenince şahıs gözaltına alındı.

Hakkında yasal işlemleri tamamlanan hükümlü şahıs adli mercilere teslim edilerek cezaevine gönderildi.