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Giriş Tarihi: 14.6.2021 08:32 Son Güncelleme: 14.6.2021 08:32

2021 , ne zaman başlayacak? 2021-2022 ve nasıl yapılır?

2021 KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Lisans düzeyindeki okullarda 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlayacağı müjdesi üzerine, üniversite öğrencileri okullarına dönebilmek için yurtlar hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversiteliler, 2021 , ne zaman başlayacak sorularına yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversitelerin 2021-2022 yılı akademik takvimine ilişkin açıklamalarının ardından, 2021-2022 ve nasıl yapılır sorusu araştırılıyor. İşte KYK yurt başvuruları hakkında merak edilenler.

Bir yılı aşkın bir süredir okuldan uzak kalan üniversiteliler, eylül ayı itibariyle yüz yüze derslere kaldığı yerden devam edecek. Üniversiteler ne zaman açılacak diye merak eden öğrencilerin gündeminde 2021 , ne zaman başlayacak sorusu da yer alıyor. 2021-2022 ve nasıl yapılır sorusunun yanıtı YURTKUR'dan gelecek açıklamayla belli olacak. İşte konuya ilişkin merak edilenler.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversiteler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak. Üniversitelilerin kaldığı KYK yurtları da Eylül ayı itibariyle faaliyete geçecek. KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı YURTKUR tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerek yükseköğretim programına girmeye hak kazanan birinci sınıf öğrencileri ve ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilir. Yurt başvuruları başladığında, başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Kesin tarih YURTKUR tarafından açıklanacak.

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2021 KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
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