Bir yılı aşkın bir süredir okuldan uzak kalan üniversiteliler, eylül ayı itibariyle yüz yüze derslere kaldığı yerden devam edecek. Üniversiteler ne zaman açılacak diye merak eden öğrencilerin gündeminde 2021 KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu da yer alıyor. 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır sorusunun yanıtı YURTKUR'dan gelecek açıklamayla belli olacak. İşte konuya ilişkin merak edilenler.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversiteler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak. Üniversitelilerin kaldığı KYK yurtları da Eylül ayı itibariyle faaliyete geçecek. KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı YURTKUR tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.