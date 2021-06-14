4 kız çocuğunu istismardan 71 yıl ceza almıştı! Sapık kick boks hocası başka bir davadan delil yetersizliğinden beraat etti

Ankara'da meydana gelen olayda Yavuz Özdemir'e ait bir spor salonuna ders almak için giden 3'ü 18 yaşından küçük 4 kız, Özdemir'in cinsel tacizine maruz kaldı. Tacize uğrayan kızlardan bir tanesinin durumu arkadaşına anlatmasıyla ortaya çıkan olayda benzer durumdaki arkadaşları da yaşadıklarını aileleriyle paylaştı. Ailelerin şikayeti üzerine Yavuz Özdemir, gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından 18 yaşından büyük iki sporcu kız da daha önce Yavuz Özdemir'in, cinsel istismarına uğradıklarını ileri söyleyerek şikayetçi oldu. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Yavuz Özdemir, 1 Nisan 2020'de savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Yavuz Özdemir hakkında birden fazla mağdura yönelik 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 101 yıldan 239 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Özdemir, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 8 Aralık 2020'de görülen davanın karar duruşmasında, kimseye cinsel istismarda bulunmadığını, kendisine komplo kurulduğu savunmasını yaptı. Mahkeme, Özdemir'i, mağdurlara yönelik, 'nitelikli cinsel istismar', 'cinsel istismar', 'cinsel taciz' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 71 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırdı.

4 YIL ÖNCE DE ŞİKAYETTE BULUNULMUŞ

Yavuz Özdemir'in, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam ederken, hakkında, 2016 yılında 11 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulunulduğu, savcılığın iki kez delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdiği ortay çıkmıştı. Küçük kızın ailesin avukatları Yeliz Büşra Gülbay ve Aybüke Özdemir takipsizlik kararına itirazı üzerine, Özdemir hakkında, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan ayrı bir dava açıldı.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz Perşembe görülen davanın karar duruşmasına, sanık, mağdur ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkındaki görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, delil yetersizliğinden sanığın beraatine karar verilmesini istedi. Sanık Özdemir, suçsuz olduğunu, kendisine yönelik komplo kurulduğunu tekrarlayarak, beraatini talep etti. Mağdur avukatı Aybüke Özdemir, savcının görüşüne katılmadıklarını, sanığın, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan indirim uygulanmadan cezalandırılmasın talep etti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, mağdurun anlatımlarını destekleyici, suçu ortaya çıkaracak maddi delil bulunmaması gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

"İTİRAZIMIZI YAPACAĞIZ"

Karara tepki gösteren avukat Yeliz Büşra Gülbay, "Savcı mütalaasında sanığa beraat talep etti. Mahkeme heyeti de sanığın beraati yönünde karar verdi. Ancak; toplanan deliller, dosyanın ilk aşamasından bugüne kadar olan sürecinde tanık beyanları müvekkilimin beyanlarını doğrular nitelikteydi. Buna rağmen beraat kararı verildi. Biz bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünerek üst mahkemeye itirazımızı yapacağız ve dosyanın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 71 yıl 18 ay hapis cezasıyla ilgili, itiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi incelemesi sürüyor.