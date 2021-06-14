Geçtiğimiz haftalarda, Ağustos ayının sonuna kadar 20 yaş ve üzeri herkesin aşılanmasının planlandığı duyurulmuştu. Bu bağlamda, 45 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması birkaç gün içinde tamamlandı ve 40 yaş üstü vatandaşların aşı hakkı bugün itibariyle tanımlandı. Bunun üzerine vatandaşlar 40 yaş ve üstü için aşı sırası geldi mi, 40 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır sorularına yanıt aradı. MHRS ve e-Nabız ile aşı randevusu alma ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

40 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN AŞI SIRASI GELDİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde aşılamada hız kazanıldığını aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 40 yaş ve üzeri için aşı hakkının tanımlandığını müjdeledi. Geçtiğimiz günlerde, avukat, berber, kuaför, restoran çalışanları, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar, taksi-dolmuş esnafı, kargo çalışanları ve kuryelerin de aşı hakkı tanımlanmıştı.