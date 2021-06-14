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Giriş Tarihi: 14.6.2021

5 seferde 100 kilo altın çaldılar

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
5 seferde 100 kilo altın çaldılar
Pandemi nedeniyle kapanan Kapalıçarşı'dan çalınan 100 kilo altınla ilgili soruşturma tamamlandı. Hırsızların altını 5 farklı eylemde çaldığı ortaya çıktı. Son olay, S.S.'ye ait kuyumcuda geçen yıl 30 Mart'ta yaşandı. Şüpheliler çatıdan girdikleri tarihi çarşıda 6 saate yakın kaldı. 30 kilo altınla çaldı. Ancak kaçarken biri 6 metre yükseklikten düşünce yakalandılar. Şüpheliler . ve . ile çalıntı altını evinde saklayan .'ye dava açıldı. Tutuklu sanıklara 55'er yıla kadar hapsis isteniyor. Ağır cezada yargılanacak 3 sanık da "Geceleyin birden fazla kişi ile birlikte işyeri dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar vermek"le suçlanıyor.
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5 seferde 100 kilo altın çaldılar
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