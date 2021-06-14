5 sortide 100 kilo altın çaldılar

Koronavirüs nedeni ile kapalı olan tarihi Kapalıçarşı'da 30 Mart 2020 günü hareketli anlar yaşandı. 3.500 dükkânın yer aldığı tarihi çarşıya yönelik soygun planını önceden yapan hırsızlar olay günü, akşam saat sekiz sıralarında çatıda belirdi. Dakikalar sonra içeri giren iki hırsız, Samiyal S.'ye ait M. Kuyumcu'suna yöneldi. Çarşının içinde 6 saate yakın kalan iki hırsız yeniden çatıya çıktı ve beraberinde getirdikleri halatla aşağı inmeye başladı. Bu sıralarda, hırsızlardan biri 6 metre yüksekten yere düştü. Bu kişinin yere düşmesinden önce içi altın dolu çanta iki duvar arasındaki boşluğa atıldı. Birinci hırsız çeşitli yerlerinden yaralanırken ikinci kişi halatla sorunsuz bir biçimde indi ve arkadaşı yerden kaldırdı.

5 SORTİDE 100 KİLO ALTIN ÇALDILAR

Hırsızlardan birinin yere düşme anı ve bağrışı çevrede de duyuldu. Bu esnada, güvenlik görevlileri, bekçiler ve polisler hareketlendi. Kısa sürede başlayan kovalamaca sonrası hırsızlar içi altın dolu torbayı yola atarak kaçtı. Yerde bulunan torbanın içinde 30 kilo kadar altın çıktı. Güvenlik görüntülerinden şüphelilerin Süleyman K. ve Bilal B. olduğu belirlendi. Şüphelilerin Kapalıçarşı'da korona önlemleri sırasında toplam 5 farklı kuyumcuya girerek yaklaşık 100 kilo altın çaldıkları belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Kapalıçarşı'daki 5 hırsızlık eyleminde adı geçen şüphelilere ulaşıldı. olay yeri kamera kayıtları, CD görüntü izleme tutanakları sayesinde yakayı ele veren şüpheliler, dükkan sahiplerine ait ayrı girişleri bulunan iş yerlerine geceleyin, kapı kilit kısımlarını kırarak girdikleri, para, cep telefonu, çek, bilgisayar, altın ile ayrıldıkları tespit edildi. Aynı yöntemle defalarca aynı mekandaki dükkanları soyan 3 şüpheli, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVA AÇILDI

Savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, er Süleyman K. ve Bilal B.'nin "Geceleyin birden fazla kişi ile birlikte işyeri dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçundan yargılanmasını isterken, hırsızlık konusu eşyaları evinde bulunan Ümügülsüm T.'nin de aynı suçlardan yargılanması gerektiği belirterek dava açtı. Haklarında 55'er yıla kadar hapis cezası istenen şüpheliler, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar.