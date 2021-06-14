Adana'da havuzda ölen Deniz toprağa verildi! Ailesi sinir krizleri geçirdi!

'YARDIM ÇIĞLIMI DUYMADILAR'



Deniz'in, havuzdaki su tahliye pompasının vakumuna kapıldığını öne süren Dilan Karslı, "Oğlumu tek başıma kaldırmaya çalıştım ama alttan vakum çekiliyordu, başaramadım. Hemşire olduğunu söyleyen biri geldi ve birlikte çıkarmaya çalıştık, gücümüz yetmedi. Çevredekilere 'Yardım edin' diye bağırdım ama çığlığımı duymadılar. Cumartesi günü ölüm haberini aldık ve ihmal sebebi çocuğumu kaybettim. Hepsinden şikayetçiyim" diye konuştu.

İşletme sahibi Soner Çabuk ise olayın yaşandığı saatlerde havuzun devridaim sisteminin çalıştığını, Deniz'in vakuma kapılmadığını öne sürdü.