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Giriş Tarihi: 14.6.2021

Aile Sağlığı Merkezlerinde ev rahatlığında aşılama dönemi

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Aile Sağlığı Merkezlerinde ev rahatlığında aşılama dönemi

Pandemiyle mücadele sürecinde güçlü sağlık altyapısıyla vatandaşına güven ve gurur veren , aşılama döneminde de birçok ülkeye parmak ısırtıyor Nüfusun 3 katı miktarda aşı anlaşması yapan devlet vatandaşına aşı tercih etme lüksü sunuyor. aşılarının da artık aile sağlığı merkezlerinde yapılabilmesi ekstra bir konfor sağladı Hastane korkusu olanlar ASM'lerdeki aile ortamında güvenle aşılarını yaptırabiliyor

10 Haziran'dan itibaren aile sağlığı merkezlerinde de aşısı yapılmaya başlandı. Hastaneye gitmek istemeyen ya da evine en yakın yerde aşı olmak isteyen vatandaşlar randevularını alarak aile sağlığı merkezlerini tercih etti. SABAH, aile sağlık merkezlerinde aşı sürecini yerinde takip etti, vatandaşların uygulamadan duyduğu memnuniyete tanıklık etti. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, aşıların ASM'lerde yapılmaya başlaması çok olumlu. Vatandaşlar buralarda kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar. Kendi aile hekimleriyle alışık oldukları yerdeler ve bunun verdiği bir güven var. Aşıyı yaptırmak bireysel bir görev değil topluma ait bir görev. Kendimizle birlikte çevremizi de koruyoruz. Elimizdeki tek silah da şu an aşı." dedi. Kadıköy Tüccarbaşı Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi ise, "İnsanlar aşıya karşı talepkâr ve dört gözle aşıyı bekliyorlar" şeklinde konuştu. 49 yaşındaki İlhan Öztürk de aşısını Kadıköy Tüccarbaşı Aile Sağlığı Merkezi'nde olmayı tercih etti. 10 yıl boyunca ilaç mümessilliği yapan Öztürk, "Evime de yakın olduğu için aile sağlığı merkezini tercih ettim. Hem aşıya hem de aile sağlığı merkezlerine güveniyorum" dedi.

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Aile Sağlığı Merkezlerinde ev rahatlığında aşılama dönemi
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