Aile Sağlığı Merkezlerinde ev rahatlığında aşılama dönemi

10 Haziran'dan itibaren aile sağlığı merkezlerinde de koronavirüs
aşısı yapılmaya başlandı. Hastaneye gitmek istemeyen ya da evine en yakın yerde aşı olmak isteyen vatandaşlar randevularını alarak aile sağlığı merkezlerini tercih etti. SABAH, aile sağlık merkezlerinde aşı sürecini yerinde takip etti, vatandaşların uygulamadan duyduğu memnuniyete tanıklık etti. Kadıköy
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, aşıların ASM'lerde yapılmaya başlaması çok olumlu. Vatandaşlar buralarda kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar. Kendi aile hekimleriyle alışık oldukları yerdeler ve bunun verdiği bir güven var. Aşıyı yaptırmak bireysel bir görev değil topluma ait bir görev. Kendimizle birlikte çevremizi de koruyoruz. Elimizdeki tek silah da şu an aşı." dedi. Kadıköy Tüccarbaşı Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Sayragül Şişmanlar Rakıcı
ise, "İnsanlar aşıya karşı talepkâr ve dört gözle aşıyı bekliyorlar" şeklinde konuştu. 49 yaşındaki İlhan Öztürk de BioNTech
aşısını Kadıköy Tüccarbaşı Aile Sağlığı Merkezi'nde olmayı tercih etti. 10 yıl boyunca ilaç mümessilliği yapan Öztürk, "Evime de yakın olduğu için aile sağlığı merkezini tercih ettim. Hem aşıya hem de aile sağlığı merkezlerine güveniyorum" dedi.