Aldığı eğitim ile kendi işinin patronu oldu

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (BELMEK) katılan kursiyerler, kendi işyerlerini açmaya başladı. Ev hanımı Sevginaz Kahveci, mefruşat ve çeyiz hazırlama kurslarının ardından kendi işyerini açtı.

4 YILLIK EĞİTİM

Düzce Belediyesinin özellikle kadınların mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla açtığı BELMEK kurslarına katılan kursiyerler, sabırlı ve azimli çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. BELMEK'in açtığı mefruşat ve çeyiz hazırlama kurslarına 4 yıl boyunca devam ettiğini belirten Sevginaz Kahveci de ilk önce evde üretim yapmaya başladığını daha sonra işyeri açmaya karar verdiğini söyledi.

ÇOCUKLARIMIN ÇEYİZİNİ HAZIRLADIM

Mefruşat ve çeyiz hazırlama kurslarına hiç ara vermeden gittiği ve kendini geliştirmek adına arkadaşlarına dikimler yaptığını ifade eden çiçeği burnunda girişimci Kahveci, " Arkadaşlarıma kumaş aldırdım ve onların istediklerini diktim. Kızım ve oğlumun çeyizlerini hazırladım. 4 yılın sonunda kendi işyerimi açmak istedim ve makinelerimi alarak açtım. KOSGEB ile de yeni makinelerim gelecek" dedi.

KURSLARIN KATKISI ÇOK FAZLA

BELMEK kurslarının kendisini geliştirmesinde çok fazla katkısı olduğunu kaydeden girişimci Sevginaz Kahveci, " Kurs ve kurs hocam bana çok fazla katkıda bulundu. Nevresim, pike bohça takımı, yatak örtüsü, makrome, havlu takımı ve çeyiz hazırlamanın yanı sıra nerelerde, nasıl kumaş alabileceğimizi gösterdiler. Devletime ve aileme katkı sağlayarak çocuklarıma bir yol açmak istiyorum. İşimi büyütüp istihdam sağlamak istiyorum" diye konuştu. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye teşekkür eden Sevginaz Kahveci, kadınların kurslara daha çok teşvik edilmesini ve cesaretlendirilmesini istedi.