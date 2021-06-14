Ani hava değişimlerinin nedeni ne? Uzman isimler hava durumunu, ısı değişimlerinin vücuda ve psikolojiye etkilerini açıkladı…

GÜNLÜK HAVA DEĞİŞİMLERİNİN NEDENİ NE?

Dr. Deniz Demirhan, "Günlük hava değişimlerinin nedeni; kıyı kesimlerde yaşayanlar denizin etkisini daha çok hissediyor. Haziran ayının ilk iki haftasında deniz kıyısındaki karalar iç kesimlerdeki karalara göre daha geç ısınır. Kıyı bölgelerde Haziran ayının ikinci haftası itibariyle yaza girmeyi bekleriz. Günlük değişimler 'Eyvah iklim değişti, yaza giremiyoruz' gibi bir etki yaratmamalı çünkü bunlar meteorolojik değişimlerdir. Günü birlik değişimler uzun dönem için hiçbir şey anlatmaz. Bugünlerde yaşadığımız durum şu; kısa dönemli olarak yukarı seviyede günlük koşulları etkileyen bir hava hareketi oldu. 5 bin metredeki dalga hareketleri yukarı seviyeyi soğutunca, yerdeki nemli sıcak havanın yukarı doğru hızlıca çıkıp yoğuşmasına ve yağışı getirmesine neden oldu. Haziran ayı diğer aylara göre daha yağışlı geçerse iklimsel olarak değerlendirebiliriz ancak şu an beklenenin dışında bir şey yaşamıyoruz." dedi.

ANİ HAVA DEĞİŞİMLERİ BU HASTALIĞI TETİKLİYOR

İç hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, ani hava değişimlerinin vücut üzerindeki etkilerini sıraladı. Kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere genç ve yetişkin herkesin hava değişimlerinden etkilendiğini vurgulayan Dr. Aytaç Karadağ, birçok hastalığın bu dönemde tetiklendiğini belirtti.