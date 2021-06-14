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Giriş Tarihi: 14.6.2021 18:14 Son Güncelleme: 14.6.2021 18:28

'da ve etkili oldu! Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı

DHA
Ankara'da rüzgar ve sağanak etkili oldu! Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı

'da dolu ve ile birlikte etkili olan taşkınlara yol açtı, ağaçlar ve tabelalar devrildi, araçlar yolda mahsur kaldı.

Başkent'te şiddetli ile birlikte etkili olan , yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış ile birlikte bazı ilçelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde de taşkın meydana geldi.

EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR SELDE MAHSUR KALDI

Yağış ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar, suyla dolan iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Özellikle Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanakta oluşan taşkın nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar suya gömülerek mahsur kaldı. Sürücülerden bazıları, su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

AĞAÇ DEVRİLDİ

Yer yer dolu yağışı da etkili oldu. Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağışla birlikte şiddetli rüzgar da yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Çankaya'da bir ağaç, otomobilin üzerine devrilirken, olayda ölen ve yaralanan olmadı.

PAZARCILAR ZOR ANLAR YAŞADI

Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesinde ahşap telefon direği de rüzgar nedeniyle devrildi. Çankaya Batıkent bölgesindeki pazar yeri esnafı da yağmur ve rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Pazar esnafı, tezgahlarının üzerindeki şemsiyeleri tutarak rüzgardan uçmasını önlemeye çalıştı.

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Ankara'da rüzgar ve sağanak etkili oldu! Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı
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