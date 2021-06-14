Antalya'da evde patlama! Büyük hasar oluştu

Ev sahibi Fatma Daşlık'ın oğlu Kemal Daşlık, "Akşam hep birlikte buradaydık. Temizlik yaptık. Bir süre oturduktan sonra ayrılıp, benim eve gittik. Sabah patlama olduğunu duyunca geldik. Tek tesellimiz evde kimsenin olmaması" dedi.

Patlamanın yaşandığı evin hemen karşısında oturan Filiz Baleman ise büyük panik yaşadıklarını belirterek, Çocuklarım 'Anne, anne' diye bağırıyordu. Koşarak evden çıktık. Evde kimsenin olmadığını öğrenince hemen itfaiyeyi aradık" diye konuştu.