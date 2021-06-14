AÖF yaz okulu sınavı için araştırmaya koyulan Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne, AÖF yaz okulu ne zaman gibi sorulara cevap arıyor. Telafi sınavı olarak bir gün içinde gerçekleştirilen bu sınav, 2021 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman sorusuyla inceleniyor. İşte AÖF Sınav Takvimi'ne göre yaz okulu sınavı tarihi!

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz haftalarda AÖF Bahar Dönemi final sınavları tamamlandı. Sınavlara giren ancak geçer not alamayan öğrenciler yaz okulu sınavıyla bu dersleri verecek ve ve böylece mezuniyet tarihleri ertelenmeyecek. Ancak öğrencilerin sınava girebilmek için öncelikle kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sınav Takvimi'nde verilen bilgilere göre, yaz okulu sınavına girebilmek için kayıt yenileme işlemleri 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında tamamlanacak.