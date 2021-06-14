Aranan şüphelilere operasyon

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 326 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 44 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, 11 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil, 7 motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Bu arada, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddiasıyla 1 iş yerine idari işlem uygulandı.