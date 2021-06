Avcılar’da yürek sızlatan olay

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Mahalle sakinleri tarafından bakılan dört sokak köpeği vatandaşlar tarafından bir çöp konteynerinin yanında can çekişirken bulundu. Köpeklerin kötü durumunu fark eden vatandaşlar durumu hemen Avcılar Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk müdahalelerin ardından köpekleri bakımevine kaldırdı. Tedavi altına alınan 4 köpekten biri yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise köpeklerin zehirlenmesine ilişkin inceleme başlattı.

GECİKMELER YÜZÜNDEN ÖLDÜ



Köpeklerin ölümüyle ilgili konuşan HAYKURDER üyesi Dilek Özkan "Geç saatlerde, arkadaşlarım Avcılar Tahtakale'de 4 köpeğin zehirlendiğini ve can çekiştiğini söyledi. Bunun üzerine ilk olarak belediye ekiplerine ulaşmaya çalıştık ama maalesef uzun süre ulaşamadık. Hayvanlardan bir tanesinin durumu ağırlamıştı. Hayvanların, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne sevkini istedik. Ona da muhalefet ettiler ve bakımevine göndereceklerini söylediler. Bakımevinde hayvana yapılacak müdahaleler için çok kısıtlı imkanlar var. Buraya götürmemekte ısrarcı oldular. Hayvanlar önce bakımevine alındı. Gecikmeler yüzünden hayvanlardan bir tanesi hayatını kaybetti. Üç tanesinin durumu ise iyi" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ



Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Dün aldığımız haberle büyük bir üzüntü yaşadık. 4 canımızın böylesine üzücü bir duruma maruz kalmış olmalarının, bir yavrumuzu kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Öte yandan alanında uzman veteriner ekiplerimizin hızlı ve başarılı müdahalesi sayesinde 3 canımızın ölümden kurtulmuş olması da tesellimiz oldu. Çalışma arkadaşlarıma çabaları için teşekkür ediyorum. Biz bu olayın takipçisi olacağız. Her canlı için eşit hizmetler yürüten bir belediye olarak can dostlarımızın barınması, beslenmesi ve hepsinden önemlisi can güvenliği için ilk günkü gayret ve kararlıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.