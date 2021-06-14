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Giriş Tarihi: 14.6.2021 11:02 Son Güncelleme: 14.6.2021 11:02

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Babalar Günü ne zaman, bu Pazar mı? 2021 Babalar Günü hangi güne denk geliyor, ayın kaçında kutlanacak?

Haziran ayının gelmesiyle beraber tarihi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Doğumumuzdan bu yana her daim yanımızda olan babalara hediye seçenekleri araştırılırken bu anlamlı günün tarihi kaçırılmak istenmiyor. Öte yandan en güzel, kısa, uzun ve anlam dolu babalar günü mesajı atmak isteyenler şimdiden tarihçesini, çıkış şeklini, geçmişini araştırmaya başladı. Tarihin yaklaşmasıyla beraber bugünle ilgili olarak kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar , bu Pazar mı, babalar günü hangi gün sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 ile en güzel, kısa, uzun ve resimli , sözleri

ne zaman, babalar günü ayın kaçında ve hangi gün kutlanacak sorusuna yanıt aranıyor. İlk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan bugünle ilgili olarak tarih araştırması binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Tarihin yaklaşmasıyla beraber detaylar sorgulanıyor. Peki , hangi güne denk geliyor? İşte 2021 En Güzel, Resimli ve sözleri

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Milyonlarca çocuk Babalar Günü'nde babalarını hatırladığını göstermek için hediye araştırması yapmadan önce babalar günü ne zaman kutlanacak sorusuna yanıt arıyor. Babalar günü bu yıl yani 2021'de 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHİ GEÇMİŞİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 2021

Türkiye'de de Babalar günü Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor. Yani bu sene Babalar Günü 17 Haziran 2021 Pazar tarihinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler. Babalar günün kutlu olsun. Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin... Babalar günün kutlu olsun.

Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim. Babalar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

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