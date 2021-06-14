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Giriş Tarihi: 14.6.2021 12:27

Büşra ve Suzan öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı

DHA
Büşra ve Suzan öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı

'in ilçesinde yaya geçidinde öğretmenler (27) ve 'a (28) çarparak ölümlerine neden olan hafif ticari aracın sürücüsü (25), tutuklandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçesi Yolu Caddesi'nde meydana geldi. yönetimindeki hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuzhan İlkokulu'nda görevli öğretmenler ve 'a çarptı.

Yaralanan Yıldız ve Basın, kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mehmet Danışman, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Danışman, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğretmenlerden Suzan Basın, dün Nusaybin'de toprağa verilirken, Büşra Yıldız'ın cenazesi ise memleketi 'nun ilçesine gönderildi.

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Büşra ve Suzan öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı
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