Butik hesabına cinsel mesajlar attı! 2 yıla kadar hapsi isteniyor!

Ümraniye'de bir giysi butiği işleten 25 yaşındaki R.K. isimli genç kadın, iddiaya göre butiğinin iletişim telefonuna gelen taciz içerikli mesajlarla karşı karşıya kaldı. Tanımadığı şahıstan gelen mesajlar sonucu kendisi ve diğer butik çalışanları büyük korku ve panik yaşadı.