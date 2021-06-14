Cilo ve Sat ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi

Bir dönem terör olayları nedeniyle yasak olan ancak bölgede huzur ortamının tesisiyle birlikte ziyaretçi akınına uğrayan yaklaşık 4 bin rakımlı Cilo ve Sat Gölleri, olağan üstü manzaralarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye'nin 45. Milli Parkı olurken, çevresindeki doğal güzellikler ve biyolojik çeşitlilik kaynakları da koruma altına alınan bölgede bir yerden büyük kar kütleri oluşurken diğer taraftan yemyeşil çiçekler olması insanı adeta mest ediyor. 27 bin 500 hektarlık milli park alanında bulunan ve bahar aylarında alçak kesimlerde açan çiçekler, yüksek kesimlerinde ise yıl boyunca kar ve buzun yerde kalması nedeniyle "Cennet Cehennem" adı verilen vadiye gelen ziyaretçiler, dört mevsimi bir arada yaşıyor.

Bölgeyi gezmeye gelen Mirza Kılınç, "Ülkemizde bir doğa harikası olan 20 bin yıllık buzullar ekoloji dengelerin bozulmasıyla birlikte göz göre göre her gün biraz daha yok olmayla karşı karıya kalıyor" dedi. Bütün doğaseverlerin gelip görmesi gereken bir yer olduğunu belirten Kılınç, bütün yerli ve yabancı turistlerin rotalarında mutlaka Hakkâri'yi eklemelerini isabetli bir karar olacağını ve bundan kesinlikle pişman olmayacaklarını belirtti.

Hastanede kalp masajı yapılan talihsiz genç kurtarılamazken cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayı gerçekleştiren Onur C, bir süre sonra olay yerine gelerek cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Olaydan sonra eve gidip kıyafetlerini değiştirdiği öğrenilen Onur C, gözaltına alınırken Yusuf Karataş'ın küçük yaşta anne ve babasını kaybettiği ve dedesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.